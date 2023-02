Noorderlicht in Nederland zien? Hier heb je de meeste kans

Video

In de nacht van zondag op maandag was op meerdere plekken in Nederland het noorderlicht te zien. Het is erg zeldzaam dat dit natuurfenomeen in ons land kan worden bewonderd. Maar wie het heeft gemist hoeft niet te treuren. Meteoroloog van Weerplaza Raymond Klaassen vertelt waar je moet zijn als je het noorderlicht deze week nog met eigen ogen wil zien.