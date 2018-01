‘Ik kon de alcohol bij hem ruiken’

Gisteren, 19:24 in OPMERKELIJK

Zigeuner Cearia is verloofd met Sam, die geen gypsy is. Cearia’s familie heeft liever dat zij met haar neef trouwt en de bruiloft krijgt dan ook een verrassende wending… Bekijk My Big Fat American Gypsy Wedding donderdag om 21:00 op TLC.

Kopieer naar clipboard

Meer weergeven