Henk Schiffmacher over pikante tattoo: ‘Hij bood veel geld’

01 aug. Video

Ruim 2,3 miljoen mensen zagen tattookoning Henk Schiffmacher maandagavond in De Slimste Mens een pikante anekdote vertellen over een opvallende wens van een Engelse klant. Dinsdagavond om 20:30 is de tweede aflevering te zien van het populaire quizprogramma.