Henk Schiffmacher over pikante tattoo: ‘Hij bood veel geld’

15:58 Video

Ruim 2,3 miljoen mensen zagen tattookoning Henk Schiffmacher maandagavond in De Slimste Mens een pikante anekdote vertellen over een opvallende wens van een Engelse klant. Dinsdagavond om 20:30 is de tweede aflevering te zien van het populaire quizprogramma.