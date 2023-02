Reactie op debat-clash blijft uit: ‘Rutte is bang!’

Video

De VVD had geen behoefte om met de BBB en JA21 in debat te gaan op RTL4. Caroline van der Plas laat het er niet bij zitten en nodigt de premier uit voor een 1-op-1-debat. Politiek commentator Wouter de Winther voorspelt dat het nog een best lastige kluif voor Rutte kan gaan worden.