‘Ik hang straks een zak aan je deur met een bom!’

Video

Mr Frank Visser Doet Uitspraak is terug en er staat gelijk een pittige zaak op het programma (opgenomen voor de coronacrisis). Pandjesbaas Ed ligt in de clinch met buurman Tom over een nooduitgang en de heren kunnen elkaar inmiddels niet meer luchten of zien. Vanaf nu elke donderdag om 21:30 op SBS6.