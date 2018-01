Deze jongedame wordt lijsttrekker SGP Amsterdam

1 uur geleden in BINNENLAND

Ze is nog maar 24 lentes jong, is geboren in Zierikzee en wordt de nieuwe lijsttrekker van de SGP in onze hoofdstad. Paula Schot schoof in 2015 aan bij Pauw om een statement te maken tegen vreemdgaan.

Kopieer naar clipboard

Meer weergeven