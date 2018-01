Heftig! Vrouw speelt met leven

3 uur geleden in BINNENLAND

Een groep vrienden steekt een overweg over terwijl de bomen dicht zijn. Eén vrouw ziet daarbij een aanstormende trein volledig over het hoofd. In SPOORBEWAKERS volgt De Telegraaf het werk van de incidentenbestrijders van ProRail.

Kopieer naar clipboard

Meer weergeven