Inkomensafhankelijke zorgpremie? 'Je kan dit echt niet zomaar invoeren'

07:55 Video

De zorg gaat voor het eerst door de 100 miljard euro-grens heen en daarom is het plan om inkomensafhankelijke zorgpremie in te voeren, weer onderwerp van discussie. Verslaggever DFT Martin Visser is niet onverdeeld positief over dit plan en waarschuwt voor de risico’s.