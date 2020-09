Bizarre vorm van voodoo: ‘Babylijkjes verstopt in poppen’

Video

Kees van der Spek is vanaf dinsdag weer te zien met een nieuw seizoen Oplichters Aangepakt. Jeroen Holtrop spreekt hem over de eerste aflevering waarin Kees onderzoek doet naar handel in overleden menselijke embryo’s tussen Suriname en Nederland. ‘Kees van der Spek: Oplichters Aangepakt!’ is elke dinsdag om 20.30 uur te zien bij RTL 5.