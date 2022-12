'Dan waren wij ook in échte oorlog met Poetin terechtgekomen'

Video

Het piept en kraakt in de Nederlandse wapenkamers. Wapensystemen worden volop aan Oekraïne geleverd waardoor het Nederlandse leger nog meer wordt uitgekleed in een tijd dat het juist weer moet groeien. Ook F16's worden inmiddels ingezet als middel om Oekraïne te helpen. Verslaggever Silvan Schoonhoven over deze ontwikkeling.