Wéér raak op gevaarlijkste stuk snelweg

Video

Rij je over de A10 bij de Coentunnel of de A4 dan kun je maar beter extra goed opletten. Uit de jaarlijkse cijfers van de bergers is duidelijk geworden dat op deze snelwegen in 2022 de meeste ongelukken gebeurde. De Telegraaf ging kijken op het gevaarlijkste stuk snelweg van ons land waar even daarvoor een flink ongeval had plaatsgevonden.