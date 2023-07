Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van De Telegraaf

Brutaal: duo overvalt met geweld bejaarde man overdag thuis

17 jul. Video

Een 82-jarige man is op woensdag 19 april rond het middaguur nietsvermoedend zijn appartement aan het stofzuigen in een zorgcomplex in Margraten. Vanwege de warmte heeft de man ramen en deuren opengezet. Hij schrikt op als hij op zijn schouder wordt getikt. Plots staat hij oog in oog met twee onbekende mannen. “Je geld of je leven”, dreigen ze. Onder dwang moet de bejaarde man zijn pinpas met bijbehorende pincode afgeven. De twee overvallers vluchten en laten de bejaarde man in doodsangst achter. Even later wordt er een fors geldbedrag gepind met de gestolen pinpas. Het bejaarde slachtoffer is nog altijd angstig vanwege deze heftige gebeurtenis. Een onbekende man die het geld met de gestolen pinpas pint is vastgelegd op camerabeeld.Herken jij deze verdachte aan zijn kleding, zijn tatoeage of heb je andere informatie over deze jonge man? Vul dan het tipformulier in op www.politie.nl/telegraaf neem de gratis tiplijn 0800-6070 of deel je informatie volledig anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem)Vermeld daarbij de code: T3026