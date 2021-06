‘De opstelling zal me aan m’n reet roesten, als je maar wint!’

Video

Het is de dag na de eerste overwinning van het Nederlands elftal op het EK. Oekraïne werd met 3-2 opzij gezet. Hoe beleefden de inwoners van ons land de wedstrijd? We vragen het een aantal inwoners van de Damasstraat in Den Haag.