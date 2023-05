Meisje onthult vreemd gedrag in groepapp: 'Mag ik dit zeggen?'

Wat doe je als je een Whatsapp-bericht krijgt tijdens het eten? Wat doe je als een vriend in een groepsapp over complottheorieën begint en mag je een Tinder-match ghosten? In zijn nieuwe boek geeft schrijver Aaron Mirck hier antwoord op. Verslaggever Hein Keijser onderzocht hoe het bij Nederlanders gesteld is met deze kennis.