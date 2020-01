‘Wil je pornolippen? Dan krijg je pornolippen!’

Vrouw

Vroeger had je de Tupperware-party, nu is de 'fillerparty' in opmars: lekker met vriendinnen een feestje bouwen en tussen de champagne door je lippen laten opspuiten door een arts. Sophie van Rambam gaat undercover en volgt een korte cursus ‘lippen opvullen’ voor schoonheidsspecialistes. Kijk vanavond om 21:50 uur naar een nieuwe aflevering van Rambam op NPO 3. Online: Donderdag 13:00 uur.