Douane onthult: ‘Uithaler coke was 14 jaar’

Video

Vandaag kwam de douane in Rotterdam met cijfers over de drugsvangsten van afgelopen jaar in de haven.Speciale aandacht ging daarbij uit naar ‘uithalers’. Dit zijn veelal jonge jongens die de drugs uit de containers moeten halen. Jeroen Holtrop kreeg er nog een bijzondere demonstratie.