‘Ik zag die Duitser uit de kraan geschoten worden'

Video

Het was de grootste militaire operatie op Nederlands grondgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toch is de Slag om de Schelde bij veel mensen onbekend. Door een film krijgt de strijd in Zeeland nu extra aandacht. In deze reportage spreekt De Telegraaf met acteur Gijs Blom die een Duitse militair speelt en zich probeert voor te stellen hoe zo'n soldaat zich gevoeld moet hebben. Daarnaast vertelt ooggetuige Ko de Bruijne hoe hij als 7-jarig jongetje zwaargewond raakte en legt historicus Tobias van Gent uit wat er in het najaar van 1944 precies gebeurde in Zeeland.