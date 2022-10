'Dit is een teken van zwakte van Poetin'

Rusland heeft dinsdag opnieuw doelen in Oekraïne onder vuur genomen, nadat dit een dag eerder ook gebeurde. Nederlanders die in het gebied wonen worden opgeroepen het land te verlaten. Landgenoot Arno Klijbroek van stichting DeLeeuwKyiv woont bij Kiev en is niet van plan zijn koffers te pakken.