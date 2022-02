Inwoners vast in Kiev: 'We kunnen nergens heen'

Video

Rusland is Oekraïne binnengevallen en zegt bezig te zijn met ‘een speciale militaire operatie’ om de Donbas-regio ‘te beschermen.’ In Oekraïne is de noodtoestand uitgeroepen, diverse internationale persbureaus melden aanvallen met kruisraketten op de Oekraïense hoofdstad Kiev.