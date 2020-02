Tv thermometer

In het SBS-programma ’Patty en Gordon op zoek naar eeuwige jeugd’ onderzoeken Patty Brard (64) en Gordon (51) hoe je zolang mogelijk in goede gezondheid kan blijven. Tijdens die zoektocht schuwen ze weinig. Zo laten de twee zich zelfs levend begraven. Er is alleen 1 probleem: "Ik heb claustrofobie."