Beelden: hier raakt vrachtschip brug Gouda

In Gouda is een vrachtschip tegen een spoorbrug gevaren. Dit heeft gevolgen voor het trein- en scheepvaartverkeer. Door het ongeval rijden er maar twee in plaats van vier treinen per uur tussen Alphen aan den Rijn en Gouda. Het scheepvaartverkeer ondervindt ook problemen. Schepen die hoger zijn dan zeven meter kunnen voorlopig niet doorvaren, omdat de brug niet opent.