Vrouwelijke autocoureur: 'Formule 1 is realistisch'

Video

De tijd dat karten alleen iets voor jongens was, is allang voorbij. Steeds meer meiden winnen terrein. In 2021 werden rond de 100 van de 660 kartlicenties vergeven aan vrouwen en neemt het aantal vrouwelijke winnaars ook toe. Autocoureur en pionier Milou Mets verwacht dat dit nog maar het begin is van de opmars van de vrouwen in de racesport.