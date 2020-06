Jongeren gaan strijd aan met huisjesmelkers

Video

Heb jij problemen met je huisbaas? Let dan op! In het nieuwe Telegraaf-programma ‘Huisjesmelkers Aangepakt’ schiet Jeroen Holtrop te hulp. Samen confronteren we de huurbaas of woningcorporatie, net zo lang totdat het is opgelost.

Dus heb jij al maandenlang lekkages, geen stromend water, lopen de muizen door het hele huis en wil je huisbaas hier niets aan doen? Stuur dan een mailtje naar [email protected] en wie weet staat onze cameraploeg binnenkort bij jou op de stoep!