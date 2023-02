‘Is dit een teken dat Marco en Leontine weer samenkomen?’

Video

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week over een dolverliefde Gordon en waarom blijft Marco Borsato’s ex Leontine zichzelf nog steeds Borsato noemen? Glennis Grace had een andere straf moeten krijgen, vindt Jan én hij heeft nog een appeltje te schillen met volkszanger René le Blanc!