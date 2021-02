Doorbraak in cold case-zaak? ‘Dit is een van grotere mysteries’

Video

Dankzij een dna-match is vrijdag een verdachte opgepakt voor de moord op Els Slurink in 1997. Door nieuwe technieken kon een bruikbaar dna-profiel gemaakt worden wat leidde tot de arrestatie. Misdaadverslaggever Mick van Wely legt uit dat er steeds meer mogelijk is om daders van cold case-zaken op te sporen. De advocaat van de verdachte, Peter Plasman, heeft laten weten vooralsnog niet te kunnen reageren op de aanhouding. Zijn cliënt zit in beperkingen vast.