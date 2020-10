‘Onrust in Witte Huis over coronavirus Trump’

Video

De wereld is in de ban van de gezondheid van president Trump, die besmet is geraakt met corona. Zijn supporters zijn ervan overtuigd dat hij snel helemaal zal herstellen, maar in het Witte Huis is er onrust en frustratie over de manier waarop wordt omgegaan met het virus, vertelt correspondent Jan Postma.