Felle kritiek op ‘vals’ Songfestivalduo: ‘Het is gewoon gênant'

Video

Er is de nodige kritiek op het Nederlandse Songfestivalduo Mia Nicolai en Dion Cooper. Tijdens een preparty-optreden in Madrid deden ze de nodige wenkbrauwen fronsen met hun gezang. Veel mensen vonden het vals. Songfestivalverslaggever Richard van de Crommert over dit spraakmakende optreden.