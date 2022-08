Haller in tranen na ontvangst prijs: ‘Het is niet altijd makkelijk‘

Sébastian Haller is in tranen na het ontvangst van de Willy van der Kuylen troffee voor topscorer van het afgelopen seizoen in de Eredivisie. Vlak na de transfer naar Borussia Dortmund werd een tumor bij de oud-Ajacied ontdekt.