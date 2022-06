Ontluisterend kijkje in AZC Ter Apel: ‘Slaap al nachten met dochters in auto’

Video

Het AZC in Ter Apel is al geruime tijd in het nieuws door de overvloed aan asielzoekers. Bijna dagelijks moeten mensen op stoelen of zelfs buiten slapen. De Telegraaf was begin deze week ter plaatse in het Groningse dorp en maakte de crisis van dichtbij mee.