Hoofddoek bij agent? 'Dan bevórder je juist discriminatie!'

28 jun. Video

Er is al langer discussie over: mag een agent wel of geen hoofddoek dragen? Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz heeft nu de knoop doorgehakt: er komt een verbod als het gaat om geloofsuitingen in de nieuwe kledingvoorschriften van de politie. Wim Groeneweg, voorzitter van de politievakbond ACP, vertelt waarom hij dit een goed idee vindt.