Nieuwe wending mysterie Jaïr Soares: dit weten we van Wik H.

Video

Ruim 25 jaar na de verdwijning van de destijds 7-jarige Jaïr Soares is er een mogelijke doorbraak in de cold case. Wik H., een van de meest beruchte tbs'ers van het land, is dinsdag gehoord over de verdwijning. Misdaadverslaggever Mick van Wely legt uit hoe dit zit.