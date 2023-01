Na bizar incident: ‘Deze BN’er kan het vergeten!’

Video

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week over een bijzondere prijs die Jan deze week in ontvangst mocht nemen! Verder: alles over de slecht bekeken Roast van Famke Louise, een bizar incident in Echte Meisjes In de Jungle en Jan haalt uit naar De Vrienden van Amstel Live, die volgens hem moeten stoppen met klef doen.