Wéér een B&B vol liefde-koppel? ‘Mega plottwist!’

16:46 Video

Het tv-programma B&B vol liefde heeft veel Nederlanders wekenlang beziggehouden. Zelfs nu het gestopt is, wordt er gesmuld van het ene nieuwtje na het andere. In Reality Snack bespreken presentator Karlijn Bernoster en Eva van Riet de laatste ontwikkelingen en doen zij een bijzondere onthulling over één van de kandidaten.