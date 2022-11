‘Deze actie van Rachel is niet goed voor relatie met André’

Video

In Strikt Privé geeft hoofdredacteur Evert Santegoeds iedere week een uniek kijkje achter de verhalen van zijn weekblad. Deze week over een opmerkelijke foto van Rachel Hazes, die poseert met een ex van zoon André. Verder: Wesley Sneijder heeft het hart op de juiste plek en een vriendin van ons koningspaar kreeg een lintje in ruil voor peperdure juwelen.