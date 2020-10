Je kleding heeft niets met je leeftijd te maken!

Vrouw

Of je nou 70, 44 of 22 bent, draag waar je je goed in voelt! In deze video geeft Jeltje je een paar leuke tips voor kleding die je op elke leeftijd kunt dragen. Zo kun je misschien ook eens afwisselen met die leuke winterjas van je moeder of tante! Scheelt je geld én het is beter voor het milieu!