Vrienden Gordon op rode loper: ‘Deze vraag hadden we wel verwacht’

Gordon zou over maand het Prince Charming-koppel en goede vrienden Marvin en Ferdi gaan trouwen. Maar door recente, turbulente ontwikkelingen in het liefdesleven van de presentator heeft het aanstaande bruidspaar vlak voor hun grote dag besloten om voor een andere trouwambtenaar van de burgerlijke stand te gaan. Voor de camera van De Telegraaf vertelt het koppel over hun moeilijke beslissing.