Boerin Agnes woest op sjoemelende collega’s

36 min geleden in BINNENLAND

Het nieuws dat boeren hebben gefraudeerd met melkvee is in de sector ingeslagen als een bom. Bij zeker 45 bedrijven is gesjoemeld met de registratie van pasgeboren kalfjes. Hierdoor hadden de boeren meer melkkoeien dan toegestaan en dat leverde voordeel op.

