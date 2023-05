Wéér profvoetballer beroofd: 'Deze spullen zijn geliefd bij criminelen'

13:32 Video

De vriendin van voetballer Justin Kluivert is woensdagnacht overvallen in hun woning in de buurt van Valencia. Ze raakte hierbij lichtgewond en de dieven namen een buit ter waarde van zo'n 160.000 euro mee. Misdaadjournalist John van den Heuvel over de gevaren voor profvoetballers.