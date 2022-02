Huiveringwekkende beelden: zo gevaarlijk zijn N-wegen

Video

Het aantal verkeersslachtoffers op de N-wegen in Nederland wil maar niet dalen. Gemiddeld vallen er jaarlijks 150 doden, zie hier het volledige artikel. Verschillende organisaties zoals de ANWB en Veilig Verkeer Nederland vragen de politiek om actie. En dat is na het zien van de schokkende beelden in deze video volkomen terecht. Heeft u tips over verkeersveiligheid of zelf een dashcamvideo gemaakt? Mail de redactie via verkeer@telegraaf.nl.