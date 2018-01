Spectaculaire comeback K-1

Vandaag, 07:00 in BINNENLAND

In november beleefde de fameuze vechtsportorganisatie K-1 een comeback in Tokio na jaren afwezigheid. De Telegraaf videoploeg volgde van dichtbij de Nederlander Roël Mannaart in zijn strijd op weg naar, hopelijk, eeuwige roem.

