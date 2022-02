Dave en Donny verrassen Dries Roelvink op bijzondere dag

Video

Dries Roelvink had één grote droom voor 2022: Nederland vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Italië. De zanger had een groots nummer klaarliggen. Bij De Telegraaf laat hij voor het eerst de clip van zijn nummer Return to Rome zien. Verder vertelt hij alles over de nieuwe realityserie van zoon Dave. Zelf heeft Dries ook plannen voor een nieuw televisieprogramma.