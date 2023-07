Dankzij nieuwe technieken: aanhouding in lugubere cold case

10 jul. Video

De politie doet onderzoek naar de cold case van de in 2003 vermoorde transgender Jody. Heeft u tips? Bel dan 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Een vertrouwelijk gesprek met een rechercheur kan ook via 088-6617734.