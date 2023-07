Schokkende taferelen door dodelijke ‘zombie-drug’: ‘Het lijkt op walking dead’

07:02 Video

De ‘zombie-drug’ Fentanyl zorgt voor grote problemen in Amerika. Nooit eerder had het land te maken met een drug die zó goedkoop, verslavend en verwoestend is. In de eerste aflevering van zijn serie Danny & The Americans’ (vrijdagavond om 21:00 uur op NPO2) gaat presentator Danny Ghosen in gesprek met gebruikers. Met presentator Wilson Boldewijn deelt hij zijn schokkende ervaringen.