Hulpverlener Max deed zelf als tiener suïcidepoging: ‘Werd wakker in ziekenhuis’

Video

Het aantal jongeren tot 30 jaar dat door zelfdoding om het leven is gekomen, lag het afgelopen jaar 15 procent hoger dan in voorgaande jaren. Dit blijkt uit cijfers van de Commissie Actuele Nederlandse Suïcide Registratie (CANS). Max de Boer (26) kampte jarenlang met een depressie en helpt nu andere mensen met suïcidegedachten. Denk je aan zelfmoord? Praat erover. Bel 0800-0113 of chat via 113.nl.