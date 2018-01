Aandacht voor suïcide op het spoor

Vandaag, 08:26 in BINNENLAND

Nederland telt al jaren de meeste suïcides op het spoor in vergelijking met andere landen in West-Europa. Zaterdag in Spoorbewakers aandacht voor het verhaal achter de schermen van deze trieste gebeurtenis.

