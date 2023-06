Heftig: fietsers mishandeld door groep jongens

11:48 Video

In Opsporing verzocht werd dinsdagavond aandacht besteed aan een mishandeling van twee fietsers door een groep van vier jongens. Het geheel gebeurde schijnbaar zonder enige aanleiding. Heeft u tips? Geef die door via 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.