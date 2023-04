Mensonterende misstanden zorgboerderij in beeld

De uitzending van Undercover in Nederland van zondag toont bizarre beelden.Te zien is hoe verstandelijk gehandicapten worden vastgebonden, mishandeld, vernederd en hoe ze lijfstraffen krijgen. De beelden zijn gemaakt in de Groningse boerderij Aurora Borealis.