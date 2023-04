‘Eén grote spaghetti van politieke spelletjes rond Schiphol’

Video

Minister Harbers gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter, die zei dat de beoogde krimp van luchthaven Schiphol onrechtmatig is. De VVD’er heeft daarnaast uitspraken gedaan over hoe om te gaan met de grote hoeveelheid privévliegtuigen die inmiddels de luchthaven aandoet. Luchtvaartverslaggever Yteke de Jong heeft de details over deze ontwikkelingen in de luchtvaartbranche.