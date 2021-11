Onzekerheid over sinterklaasfeest: ‘Hoe dan ook samen vieren’

Video

Nu het coronavirus weer oplaait hakken steeds meer gemeenten de knoop door: dit jaar geen sinterklaasintocht. Grote vraag is of we straks nog wel met grote groepen pakjesavond kunnen vieren. In Utrecht is de intocht al afgeblazen, maar mensen op straat hopen op 5 december wel samen te komen. Jeroen Holtrop gaat langs bij een hulpsinterklaas en spreekt vierders van het kinderfeest.